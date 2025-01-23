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"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника
"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника
"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника для инвесторов на основе искусственного интеллекта, рассказала журналистам директор... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:07+0300
2025-01-23T17:07+0300
экономика
россия
сбербанк
инвестиции
ии
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника для инвесторов на основе искусственного интеллекта, рассказала журналистам директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова. "Мы хотим запустить персонального биржевого помощника на основе искусственного интеллекта, чтобы он мог посмотреть на поведение инвестора и практику, которой он придерживается. Посмотреть на его трек развития. Мы хотим дать каждому нашему инвестору такого персонального тренера, который научит его правильно выбирать траекторию развития: не говорить, что покупать, а говорить, как инвестировать. Чтобы было практическое применение с учетом базы знаний нас как экспертов и с учетом того, что происходит на рынке", - сказала она. По ее словам, для новых клиентов больше будет использоваться модель предсказаний (то есть что было бы полезно сделать инвестору). Если же паттерн поведения инвестора уже известен, то биржевой помощник сможет подсвечивать, например, его базовые или эмоциональные ошибки, давать рекомендации, как правильно работать с тем или иным инструментом. "Планируем подключать не только знания об инвестициях, но и добавлять эмоциональный контекст - как правильно работать со своими эмоциями. Мы не хотим давать психологические сессии, а просто подсказывать, как правильно работать, если инвестор вдруг чувствует, что им руководит паника", - отметила она. "Планируем в течение года выпускать его маленькими партиями. В рамках пилота будем запускать на определенные группы клиентов, чтобы вначале проверить искусственный интеллект. Будем тестировать на ограниченной группе клиентов, которые давно работают с нами. Дальше будем увеличивать количество инвесторов, которым будет доступен сервис", - заключила она.
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россия, сбербанк, инвестиции, ии
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, инвестиции, ИИ
17:07 23.01.2025
 
"Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника

Кубезова: "Сберинвестиции" запустят личного биржевого помощника на основе ИИ

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Сберинвестиции" планируют запустить персонального биржевого помощника для инвесторов на основе искусственного интеллекта, рассказала журналистам директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
"Мы хотим запустить персонального биржевого помощника на основе искусственного интеллекта, чтобы он мог посмотреть на поведение инвестора и практику, которой он придерживается. Посмотреть на его трек развития. Мы хотим дать каждому нашему инвестору такого персонального тренера, который научит его правильно выбирать траекторию развития: не говорить, что покупать, а говорить, как инвестировать. Чтобы было практическое применение с учетом базы знаний нас как экспертов и с учетом того, что происходит на рынке", - сказала она.
По ее словам, для новых клиентов больше будет использоваться модель предсказаний (то есть что было бы полезно сделать инвестору). Если же паттерн поведения инвестора уже известен, то биржевой помощник сможет подсвечивать, например, его базовые или эмоциональные ошибки, давать рекомендации, как правильно работать с тем или иным инструментом.
"Планируем подключать не только знания об инвестициях, но и добавлять эмоциональный контекст - как правильно работать со своими эмоциями. Мы не хотим давать психологические сессии, а просто подсказывать, как правильно работать, если инвестор вдруг чувствует, что им руководит паника", - отметила она.
"Планируем в течение года выпускать его маленькими партиями. В рамках пилота будем запускать на определенные группы клиентов, чтобы вначале проверить искусственный интеллект. Будем тестировать на ограниченной группе клиентов, которые давно работают с нами. Дальше будем увеличивать количество инвесторов, которым будет доступен сервис", - заключила она.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Розничные инвесторы нарастили инвестиции в размещаемые акции
20 января, 16:15
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанкинвестицииИИ
 
 
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