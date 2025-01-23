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Подсчитан ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Подсчитан ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров
Подсчитан ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров - 23.01.2025, ПРАЙМ
Подсчитан ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров
Ущерб, принесенный инфраструктуре округа Лос-Анджелес пожарами, предварительно составляет около 350 миллионов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:53+0300
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сша
калифорния
пожар
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ущерб, принесенный инфраструктуре округа Лос-Анджелес пожарами, предварительно составляет около 350 миллионов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти. "Низовые пожары, которые распространились по (району - ред.) Пасифик-Палисейдс и другим частям Лос-Анджелеса в этом месяце, разрушили или нанесли ущерб общественной инфраструктуре на сумму около 350 миллионов долларов", - пишет издание со ссылкой на отчет, представленный в городском совете. Отмечается, что наибольший ущерб нанес пожар "Палисейдс", разрушивший более 6600 построек и нанесший ущерб еще 890 строениям. Власти ожидают, что сумма ущерба будет расти. Ранее сервис наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что общий ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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сша, калифорния, пожар
США, Калифорния, пожар
11:53 23.01.2025
 
Подсчитан ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров

LA Times: ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров составил $350 млн

© Фото : Unsplash/Jessica ChristianВид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара
Вид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : Unsplash/Jessica Christian
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ущерб, принесенный инфраструктуре округа Лос-Анджелес пожарами, предварительно составляет около 350 миллионов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.
"Низовые пожары, которые распространились по (району - ред.) Пасифик-Палисейдс и другим частям Лос-Анджелеса в этом месяце, разрушили или нанесли ущерб общественной инфраструктуре на сумму около 350 миллионов долларов", - пишет издание со ссылкой на отчет, представленный в городском совете.
Отмечается, что наибольший ущерб нанес пожар "Палисейдс", разрушивший более 6600 построек и нанесший ущерб еще 890 строениям. Власти ожидают, что сумма ущерба будет расти.
Ранее сервис наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что общий ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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