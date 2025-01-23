https://1prime.ru/20250123/pravitelstvo-854388530.html

Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей

Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей - 23.01.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей

Правительство России на заседании в четверг обсудит дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба кабмина. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T00:19+0300

2025-01-23T00:19+0300

2025-01-23T00:19+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Законопроект направлен на оптимизацию порядка предоставления дополнительных мер государственной поддержки", - говорится в сообщении.

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россия, общество , москва