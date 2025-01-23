https://1prime.ru/20250123/pravitelstvo-854388530.html
Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей
Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей - 23.01.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей
Правительство России на заседании в четверг обсудит дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба кабмина. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:19+0300
2025-01-23T00:19+0300
2025-01-23T00:19+0300
экономика
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854388530.jpg?1737580795
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Законопроект направлен на оптимизацию порядка предоставления дополнительных мер государственной поддержки", - говорится в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей
Правительство обсудит дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей