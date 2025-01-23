https://1prime.ru/20250123/pravitelstvo-854388586.html
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП - 23.01.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:19+0300
2025-01-23T00:19+0300
2025-01-23T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
москва
краснодарский край
рф
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854388586.jpg?1737580798
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О выделении Минприроды России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края. Средства предназначены для возмещения расходов на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
москва
краснодарский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, краснодарский край, рф, минприроды
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край, РФ, Минприроды
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О выделении Минприроды России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края. Средства предназначены для возмещения расходов на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.