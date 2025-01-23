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Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП - 23.01.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:19+0300
2025-01-23T00:19+0300
энергетика
экономика
россия
москва
краснодарский край
рф
минприроды
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О выделении Минприроды России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края. Средства предназначены для возмещения расходов на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край, РФ, Минприроды
00:19 23.01.2025
 
Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий ЧП

Правительство обсудит выделение средств на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на выполнение работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О выделении Минприроды России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края. Средства предназначены для возмещения расходов на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯМОСКВАКраснодарский крайРФМинприроды
 
 
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