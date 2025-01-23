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Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота удобрений - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота удобрений
Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота удобрений - 23.01.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота удобрений
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому Минсельхоз РФ может начать регулировать оборот минеральных удобрений,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:22+0300
2025-01-23T00:22+0300
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сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому Минсельхоз РФ может начать регулировать оборот минеральных удобрений, сообщает пресс-служба кабмина. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года №450 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации). Проектом постановления Минсельхоз России наделяется функцией по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая обращение (за исключением производства) удобрений, и по оказанию государственных услуг в этой сфере", - говорится в сообщении. Сейчас эти функции закреплены за Минпромторгом РФ.
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сельское хозяйство, россия, рф, москва, минсельхоз, минпромторг
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минсельхоз, Минпромторг
00:22 23.01.2025
 
Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота удобрений

Правительство рассмотрит законопроект о регулировании оборота минеральных удобрений

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому Минсельхоз РФ может начать регулировать оборот минеральных удобрений, сообщает пресс-служба кабмина.
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года №450 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации). Проектом постановления Минсельхоз России наделяется функцией по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая обращение (за исключением производства) удобрений, и по оказанию государственных услуг в этой сфере", - говорится в сообщении.
Сейчас эти функции закреплены за Минпромторгом РФ.
 
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