https://1prime.ru/20250123/predprinimateli-854402876.html

Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела

Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела

Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:54+0300

2025-01-23T15:54+0300

2025-01-23T15:54+0300

экономика

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив

предпринимательство

предприниматели

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем — это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих"— сказал он, обращаясь к участникам встречи.Глава государства также отметил, что предпринимательство — "это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно".

https://1prime.ru/20250123/putin-854401497.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, предпринимательство, предприниматели