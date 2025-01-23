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Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела
Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:54+0300
2025-01-23T15:54+0300
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив
предпринимательство
предприниматели
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем — это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих"— сказал он, обращаясь к участникам встречи.Глава государства также отметил, что предпринимательство — "это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно".
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, предпринимательство, предприниматели
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, предпринимательство, предприниматели
15:54 23.01.2025
 
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела

Путин: быть предпринимателем — это патриотично, но нужны конкретные дела

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин.
"Я согласен, быть предпринимателем — это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих"— сказал он, обращаясь к участникам встречи.
Глава государства также отметил, что предпринимательство — "это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно".
Президент Владимир Путин
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв
15:27
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинАгентство стратегических инициативпредпринимательствопредприниматели
 
 
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