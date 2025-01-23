https://1prime.ru/20250123/predprinimateli-854402876.html
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела
Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:54+0300
2025-01-23T15:54+0300
2025-01-23T15:54+0300
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив
предпринимательство
предприниматели
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем — это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих"— сказал он, обращаясь к участникам встречи.Глава государства также отметил, что предпринимательство — "это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно".
https://1prime.ru/20250123/putin-854401497.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив, предпринимательство, предприниматели
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, предпринимательство, предприниматели
Путин призвал предпринимателей совершать конкретные дела
Путин: быть предпринимателем — это патриотично, но нужны конкретные дела
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Быть предпринимателем в России является патриотичным, но требуются конкретные дела, заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин.
"Я согласен, быть предпринимателем — это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих"— сказал он, обращаясь к участникам встречи.
Глава государства также отметил, что предпринимательство — "это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно".
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв