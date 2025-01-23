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В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында

В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында

Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T02:59+0300

2025-01-23T02:59+0300

2025-01-23T02:59+0300

бизнес

россия

приамурье

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня задержан вылет HZ-4611 авиакомпании "Аврора" по маршруту Благовещенск –Тында, запланированного к вылету в 15.00 (9.00 мск, 22 янв - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен на 11.00 23.01.2025 (5.00 мск, 23 янв - ред.)", - говорится в сообщении. Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, уточнили в ведомстве.

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бизнес, россия, приамурье, благовещенск