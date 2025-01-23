Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250123/priamurja-854388940.html
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында
Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T02:59+0300
2025-01-23T02:59+0300
бизнес
россия
приамурье
благовещенск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854388940.jpg?1737590347
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня задержан вылет HZ-4611 авиакомпании "Аврора" по маршруту Благовещенск –Тында, запланированного к вылету в 15.00 (9.00 мск, 22 янв - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен на 11.00 23.01.2025 (5.00 мск, 23 янв - ред.)", - говорится в сообщении. Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, уточнили в ведомстве.
приамурье
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приамурье, благовещенск
Бизнес, РОССИЯ, Приамурье, Благовещенск
02:59 23.01.2025
 
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында

В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында из-за неисправности судна

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня задержан вылет HZ-4611 авиакомпании "Аврора" по маршруту Благовещенск –Тында, запланированного к вылету в 15.00 (9.00 мск, 22 янв - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен на 11.00 23.01.2025 (5.00 мск, 23 янв - ред.)", - говорится в сообщении.
Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, уточнили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯПриамурьеБлаговещенск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала