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В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында
Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T02:59+0300
2025-01-23T02:59+0300
2025-01-23T02:59+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня задержан вылет HZ-4611 авиакомпании "Аврора" по маршруту Благовещенск –Тында, запланированного к вылету в 15.00 (9.00 мск, 22 янв - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен на 11.00 23.01.2025 (5.00 мск, 23 янв - ред.)", - говорится в сообщении.
Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, уточнили в ведомстве.
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бизнес, россия, приамурье, благовещенск
Бизнес, РОССИЯ, Приамурье, Благовещенск
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында
В Приамурье задержали рейс Благовещенск-Тында из-за неисправности судна
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Авроры" Благовещенск-Тында в Приамурье задержан почти на сутки из-за неисправности судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня задержан вылет HZ-4611 авиакомпании "Аврора" по маршруту Благовещенск –Тында, запланированного к вылету в 15.00 (9.00 мск, 22 янв - ред.), в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен на 11.00 23.01.2025 (5.00 мск, 23 янв - ред.)", - говорится в сообщении.
Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, уточнили в ведомстве.