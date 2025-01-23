Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250123/pribyl-854393274.html
Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое
Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое - 23.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2024 году... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:14+0300
2025-01-23T11:14+0300
lg electronics
сеул
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/42/832914250_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_66da168f89a3ee6df9894a827095fc0d.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2024 году упала почти в два раза и составила 367,5 миллиарда вон (примерно 256 миллионов долларов), следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 6,6%, достигнув 87,728 триллиона вон (61 миллиард долларов). Операционная прибыль сократилась на 6,4%, составив 3,42 триллиона вон (2,38 миллиарда долларов). В четвертом квартале приходящийся на акционеров чистый убыток достиг 714,9 миллиарда вон (почти 500 миллионов долларов), что вдвое больше год к году. Выручка выросла лишь на 0,1%, до 22,762 триллиона вон (15,8 миллиарда долларов), операционная прибыль - упала вдвое, до 135,4 миллиарда вон (94 миллионов долларов). LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
https://1prime.ru/20250122/procter-854377498.html
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/42/832914250_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_14274c38c7389c7a0efde6775035089c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lg electronics, сеул
LG Electronics, СЕУЛ
11:14 23.01.2025
 
Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое

Чистая прибыль LG Electronics в 2024 году до 256 миллионов долларов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2024 году упала почти в два раза и составила 367,5 миллиарда вон (примерно 256 миллионов долларов), следует из отчетности компании.
Выручка компании увеличилась на 6,6%, достигнув 87,728 триллиона вон (61 миллиард долларов). Операционная прибыль сократилась на 6,4%, составив 3,42 триллиона вон (2,38 миллиарда долларов).
В четвертом квартале приходящийся на акционеров чистый убыток достиг 714,9 миллиарда вон (почти 500 миллионов долларов), что вдвое больше год к году. Выручка выросла лишь на 0,1%, до 22,762 триллиона вон (15,8 миллиарда долларов), операционная прибыль - упала вдвое, до 135,4 миллиарда вон (94 миллионов долларов).
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
Анатомия протеста
Прибыль Procter & Gamble в I полугодии фингода выросла до $8,65 млрд
Вчера, 15:25
 
LG ElectronicsСЕУЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала