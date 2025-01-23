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Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое

Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое - 23.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль LG Electronics упала вдвое

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2024 году... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:14+0300

2025-01-23T11:14+0300

2025-01-23T11:14+0300

lg electronics

сеул

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2024 году упала почти в два раза и составила 367,5 миллиарда вон (примерно 256 миллионов долларов), следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 6,6%, достигнув 87,728 триллиона вон (61 миллиард долларов). Операционная прибыль сократилась на 6,4%, составив 3,42 триллиона вон (2,38 миллиарда долларов). В четвертом квартале приходящийся на акционеров чистый убыток достиг 714,9 миллиарда вон (почти 500 миллионов долларов), что вдвое больше год к году. Выручка выросла лишь на 0,1%, до 22,762 триллиона вон (15,8 миллиарда долларов), операционная прибыль - упала вдвое, до 135,4 миллиарда вон (94 миллионов долларов). LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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lg electronics, сеул