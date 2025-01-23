Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250123/prichiny-854391399.html
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:01+0300
2025-01-23T10:01+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_876d7c90ceff5543c267b46f29ea3500.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", — заметил сенатор в своем канале в Telegram.Ранее американский лидер также пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США в случае отказа от сделки по урегулированию.Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854390694.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a99489b1b75f8c45cb7843ad2464e9ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
10:01 23.01.2025
 
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Косачев: Трамп не понимает причин и нынешнее состояние украинского конфликта

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", — заметил сенатор в своем канале в Telegram.
Ранее американский лидер также пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США в случае отказа от сделки по урегулированию.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
09:31
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала