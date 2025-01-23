https://1prime.ru/20250123/prichiny-854391399.html

Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде

Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:01+0300

2025-01-23T10:01+0300

2025-01-23T10:01+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", — заметил сенатор в своем канале в Telegram.Ранее американский лидер также пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США в случае отказа от сделки по урегулированию.Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня.

https://1prime.ru/20250123/tramp-854390694.html

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россия, сша, дональд трамп