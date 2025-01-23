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Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:01+0300
2025-01-23T10:01+0300
2025-01-23T10:01+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", — заметил сенатор в своем канале в Telegram.Ранее американский лидер также пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США в случае отказа от сделки по урегулированию.Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня.
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россия, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
Трамп не понимает причин конфликта на Украине, заявили в Совфеде
Косачев: Трамп не понимает причин и нынешнее состояние украинского конфликта
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Призыв президента США Дональда Трампа к России о немедленном завершении специальной военной операции в Украине свидетельствует о его непонимании причин конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй мировой войны. То есть - ниже плинтуса. Что не может не вызывать сожаления и тревоги", — заметил сенатор в своем канале в Telegram.
Ранее американский лидер также пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российский экспорт в США в случае отказа от сделки по урегулированию.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что главной целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня.
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