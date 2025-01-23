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Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:16+0300
2025-01-23T00:16+0300
экономика
рф
москва
черное море
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе Кремля. Основной темой заседания станет стратегия развития АСИ до 2030 года, отметили в пресс-службе. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ Новая стратегия развития агентства обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Президент РФ тогда поручил разработать документ в логике активного участия АСИ в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин. Президент РФ отмечал, что гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах. Глава государства тогда поручил правительству и ведомствам действовать в тесной связке с АСИ по всем важнейшим направлениям его деятельности. К примеру, президент назвал востребованным опыт АСИ в вопросах технологического развития. Кроме того, президент РФ ставил перед агентством задачу активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. Как отмечал Путин, если будут предлагаться эффективные решения, то их будут брать, несмотря ни на какие ограничения: "Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться". МИССИЯ АГЕНТСТВА Главной миссией агентства с момента создания всегда была поддержка перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив и содействие гармоничному развитию регионов, отмечал Путин. В частности, опыт агентства пригодился в работе по ликвидации разлива мазута в Черном море. АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий экологической катастрофы. Позднее агентство запустило внеочередной отбор инновационных решений по семи направлениям: технологии очистки моря и побережья от мазута, технологии утилизации загрязненных песчаных грунтов, технологии обнаружения мазутных пятен в море и на глубине, в том числе с использованием беспилотных аппаратов, абсорбирующие технологии и вещества, биологические способы переработки мазута, технологии восстановления экосистем после природных катастроф, медицинская и ветеринарная помощь пострадавшим от разлива мазута. По итогам экспертизы АСИ поддержит проекты в высокой стадии готовности – уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС. НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАТЕГИИ Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы, гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила ее Путину в декабре 2021 года. По словам Чупшевой, при формировании документа агентство исходило из приоритетных запросов граждан, чтобы у каждого была возможность проявить себя и реализовать свои проекты. Стратегия включала в себя шесть ключевых направлений: повышение качества жизни людей в регионах, возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, экологическая и климатическая адаптация, развитие новых технологий, повышение инвестпривлекательности регионов, социально-экономическое проектирование, исследования и аналитика для принятия управленческих решений. Путин тогда подчеркнул, что вокруг агентства уже сложилась целая экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рф, москва, черное море, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
Экономика, РФ, МОСКВА, Черное море, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
00:16 23.01.2025
 
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой заседания станет стратегия развития АСИ до 2030 года, отметили в пресс-службе.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Новая стратегия развития агентства обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Президент РФ тогда поручил разработать документ в логике активного участия АСИ в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин.
Президент РФ отмечал, что гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах. Глава государства тогда поручил правительству и ведомствам действовать в тесной связке с АСИ по всем важнейшим направлениям его деятельности. К примеру, президент назвал востребованным опыт АСИ в вопросах технологического развития.
Кроме того, президент РФ ставил перед агентством задачу активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. Как отмечал Путин, если будут предлагаться эффективные решения, то их будут брать, несмотря ни на какие ограничения: "Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться".
МИССИЯ АГЕНТСТВА
Главной миссией агентства с момента создания всегда была поддержка перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив и содействие гармоничному развитию регионов, отмечал Путин.
В частности, опыт агентства пригодился в работе по ликвидации разлива мазута в Черном море. АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий экологической катастрофы.
Позднее агентство запустило внеочередной отбор инновационных решений по семи направлениям: технологии очистки моря и побережья от мазута, технологии утилизации загрязненных песчаных грунтов, технологии обнаружения мазутных пятен в море и на глубине, в том числе с использованием беспилотных аппаратов, абсорбирующие технологии и вещества, биологические способы переработки мазута, технологии восстановления экосистем после природных катастроф, медицинская и ветеринарная помощь пострадавшим от разлива мазута.
По итогам экспертизы АСИ поддержит проекты в высокой стадии готовности – уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы, гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила ее Путину в декабре 2021 года. По словам Чупшевой, при формировании документа агентство исходило из приоритетных запросов граждан, чтобы у каждого была возможность проявить себя и реализовать свои проекты.
Стратегия включала в себя шесть ключевых направлений: повышение качества жизни людей в регионах, возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, экологическая и климатическая адаптация, развитие новых технологий, повышение инвестпривлекательности регионов, социально-экономическое проектирование, исследования и аналитика для принятия управленческих решений.
Путин тогда подчеркнул, что вокруг агентства уже сложилась целая экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий.
 
ЭкономикаРФМОСКВАЧерное мореВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
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