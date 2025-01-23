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Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:16+0300
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аси
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой заседания станет стратегия развития АСИ до 2030 года, отметили в пресс-службе.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Новая стратегия развития агентства обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Президент РФ тогда поручил разработать документ в логике активного участия АСИ в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин.
Президент РФ отмечал, что гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах. Глава государства тогда поручил правительству и ведомствам действовать в тесной связке с АСИ по всем важнейшим направлениям его деятельности. К примеру, президент назвал востребованным опыт АСИ в вопросах технологического развития.
Кроме того, президент РФ ставил перед агентством задачу активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. Как отмечал Путин, если будут предлагаться эффективные решения, то их будут брать, несмотря ни на какие ограничения: "Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться".
МИССИЯ АГЕНТСТВА
Главной миссией агентства с момента создания всегда была поддержка перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив и содействие гармоничному развитию регионов, отмечал Путин.
В частности, опыт агентства пригодился в работе по ликвидации разлива мазута в Черном море. АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий экологической катастрофы.
Позднее агентство запустило внеочередной отбор инновационных решений по семи направлениям: технологии очистки моря и побережья от мазута, технологии утилизации загрязненных песчаных грунтов, технологии обнаружения мазутных пятен в море и на глубине, в том числе с использованием беспилотных аппаратов, абсорбирующие технологии и вещества, биологические способы переработки мазута, технологии восстановления экосистем после природных катастроф, медицинская и ветеринарная помощь пострадавшим от разлива мазута.
По итогам экспертизы АСИ поддержит проекты в высокой стадии готовности – уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы, гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила ее Путину в декабре 2021 года. По словам Чупшевой, при формировании документа агентство исходило из приоритетных запросов граждан, чтобы у каждого была возможность проявить себя и реализовать свои проекты.
Стратегия включала в себя шесть ключевых направлений: повышение качества жизни людей в регионах, возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, экологическая и климатическая адаптация, развитие новых технологий, повышение инвестпривлекательности регионов, социально-экономическое проектирование, исследования и аналитика для принятия управленческих решений.
Путин тогда подчеркнул, что вокруг агентства уже сложилась целая экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий.
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рф, москва, черное море, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
Экономика, РФ, МОСКВА, Черное море, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в пресс-службе Кремля.
Основной темой заседания станет стратегия развития АСИ до 2030 года, отметили в пресс-службе.
Новая стратегия развития агентства обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Президент РФ тогда поручил разработать документ в логике активного участия АСИ в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин.
Президент РФ отмечал, что гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах. Глава государства тогда поручил правительству и ведомствам действовать в тесной связке с АСИ по всем важнейшим направлениям его деятельности. К примеру, президент назвал востребованным опыт АСИ в вопросах технологического развития.
Кроме того, президент РФ ставил перед агентством задачу активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. Как отмечал Путин, если будут предлагаться эффективные решения, то их будут брать, несмотря ни на какие ограничения: "Рынок все выстроит. А за рынок, конечно, надо бороться".
Главной миссией агентства с момента создания всегда была поддержка перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив и содействие гармоничному развитию регионов, отмечал Путин.
В частности, опыт агентства пригодился в работе по ликвидации разлива мазута в Черном море. АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий экологической катастрофы.
Позднее агентство запустило внеочередной отбор инновационных решений по семи направлениям: технологии очистки моря и побережья от мазута, технологии утилизации загрязненных песчаных грунтов, технологии обнаружения мазутных пятен в море и на глубине, в том числе с использованием беспилотных аппаратов, абсорбирующие технологии и вещества, биологические способы переработки мазута, технологии восстановления экосистем после природных катастроф, медицинская и ветеринарная помощь пострадавшим от разлива мазута.
По итогам экспертизы АСИ поддержит проекты в высокой стадии готовности – уже имеющие разработанные продукты, прототипы и испытанные методики, располагающие ресурсами и командой, готовой апробировать решения в зоне ЧС.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы, гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила ее Путину в декабре 2021 года. По словам Чупшевой, при формировании документа агентство исходило из приоритетных запросов граждан, чтобы у каждого была возможность проявить себя и реализовать свои проекты.
Стратегия включала в себя шесть ключевых направлений: повышение качества жизни людей в регионах, возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, экологическая и климатическая адаптация, развитие новых технологий, повышение инвестпривлекательности регионов, социально-экономическое проектирование, исследования и аналитика для принятия управленческих решений.
Путин тогда подчеркнул, что вокруг агентства уже сложилась целая экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, в сбережении природы, в подготовке кадров, в создании передовых технологий.