Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250123/putin-854400758.html
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике
Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:17+0300
2025-01-23T15:17+0300
владимир путин
аси
молодежь
предпринимательство
инновации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da5a0e0c89d79a1e705536b495d46df2.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. "Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти", - подчеркнул глава государства.Президент назвал это важнейшим экономическим и общественным вопросом. "Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20250122/programma-854383626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fd04b671e1e1e3823cac50cdd4b3066.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, аси, молодежь, предпринимательство, инновации
Владимир Путин, АСИ, молодежь, предпринимательство, инновации
15:17 23.01.2025
 
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике

Путин: доля молодежного технологического предпринимательства в экономике должна возрасти

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти", - подчеркнул глава государства.
Президент назвал это важнейшим экономическим и общественным вопросом. "Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - отметил Путин.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики
Вчера, 18:04
 
Владимир ПутинАСИмолодежьпредпринимательствоинновации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала