https://1prime.ru/20250123/putin-854400758.html

Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике

Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике

Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:17+0300

2025-01-23T15:17+0300

2025-01-23T15:17+0300

владимир путин

аси

молодежь

предпринимательство

инновации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da5a0e0c89d79a1e705536b495d46df2.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. "Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти", - подчеркнул глава государства.Президент назвал это важнейшим экономическим и общественным вопросом. "Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20250122/programma-854383626.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, аси, молодежь, предпринимательство, инновации