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Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике
Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:17+0300
2025-01-23T15:17+0300
2025-01-23T15:17+0300
владимир путин
аси
молодежь
предпринимательство
инновации
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. "Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти", - подчеркнул глава государства.Президент назвал это важнейшим экономическим и общественным вопросом. "Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - отметил Путин.
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владимир путин, аси, молодежь, предпринимательство, инновации
Владимир Путин, АСИ, молодежь, предпринимательство, инновации
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства в экономике должна возрасти
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля молодежного технологического предпринимательства в российской экономике должна значительно увеличитться, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти", - подчеркнул глава государства.
Президент назвал это важнейшим экономическим и общественным вопросом. "Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - отметил Путин.
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики