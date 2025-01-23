https://1prime.ru/20250123/putin-854401497.html

Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв

Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв

Нужно понять, как осуществить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:27+0300

2025-01-23T15:27+0300

2025-01-23T15:29+0300

экономика

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Нужно понять, как осуществить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. "Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв", - подчеркнул глава государства.По его словам, нужно перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования развития.При этом он подчеркнул, что важно не копировать чужие решения для достижения технологического лидерства, а предлагать свои."Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты", - сказал глава государства.По его словам, это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. "Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои", - отметил президент.

https://1prime.ru/20250123/putin-854400758.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, технологии