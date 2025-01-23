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Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв
Нужно понять, как осуществить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:27+0300
2025-01-23T15:29+0300
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Нужно понять, как осуществить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. "Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв", - подчеркнул глава государства.По его словам, нужно перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования развития.При этом он подчеркнул, что важно не копировать чужие решения для достижения технологического лидерства, а предлагать свои."Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты", - сказал глава государства.По его словам, это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. "Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои", - отметил президент.
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владимир путин, технологии
Экономика, Владимир Путин, Технологии
15:27 23.01.2025 (обновлено: 15:29 23.01.2025)
 
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв

Путин: надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть несколько технологических ступеней

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Нужно понять, как осуществить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
"Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв", - подчеркнул глава государства.
По его словам, нужно перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования развития.
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При этом он подчеркнул, что важно не копировать чужие решения для достижения технологического лидерства, а предлагать свои.
"Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты", - сказал глава государства.
По его словам, это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. "Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои", - отметил президент.
 
ЭкономикаВладимир ПутинТехнологии
 
 
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