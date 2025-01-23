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Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:56+0300
2025-01-23T15:57+0300
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин."Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", — отметил президент, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.В ходе доклада президенту, директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков отметил, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами.
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россия, владимир путин, технологии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
15:56 23.01.2025 (обновлено: 15:57 23.01.2025)
 
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России

Путин призвал настроить механизм техсотрудничества для извлечения выгоды

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
© POOL
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", — отметил президент, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.
В ходе доклада президенту, директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков отметил, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами.
Президент Владимир Путин
Путин призвал понять, как совершить технологический прорыв
15:27
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинТехнологии
 
 
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