https://1prime.ru/20250123/putin-854402992.html
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:56+0300
2025-01-23T15:56+0300
2025-01-23T15:57+0300
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин."Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", — отметил президент, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.В ходе доклада президенту, директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков отметил, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами.
https://1prime.ru/20250123/putin-854401497.html
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россия, владимир путин, технологии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин призвал настроить механизм техсотрудничества для извлечения выгоды
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин.
"Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", — отметил президент, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.
В ходе доклада президенту, директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков отметил, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами.
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