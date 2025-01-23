https://1prime.ru/20250123/putin-854402992.html

Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России

Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил сделать технологическое сотрудничество полезным для России

Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:56+0300

2025-01-23T15:56+0300

2025-01-23T15:57+0300

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Механизм технологического сотрудничества должен быть отлажен таким образом, чтобы быть выгодным и полезным для России, заявил глава государства Владимир Путин."Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", — отметил президент, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.В ходе доклада президенту, директор направления "Технологии" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков отметил, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами.

https://1prime.ru/20250123/putin-854401497.html

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2025

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россия, владимир путин, технологии