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Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья, однако не... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T16:16+0300
2025-01-23T16:16+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья, однако не стоит забывать и о странах СНГ."Вы упомянули о создании условий для переезда в Россию нужных нам специалистов из стран дальнего зарубежья. И очень правильно", — отметил российский лидер в рамках заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.Он отметил, что это особенно важно в отношении ключевых этнических групп Российской Федерации, которые желают переехать в страну на постоянное место жительства.
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бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
16:16 23.01.2025
 
Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Путин: надо создавать условия для переезда в РФ специалистов дальнего зарубежья

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья, однако не стоит забывать и о странах СНГ.
"Вы упомянули о создании условий для переезда в Россию нужных нам специалистов из стран дальнего зарубежья. И очень правильно", — отметил российский лидер в рамках заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
Он отметил, что это особенно важно в отношении ключевых этнических групп Российской Федерации, которые желают переехать в страну на постоянное место жительства.
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