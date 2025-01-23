https://1prime.ru/20250123/putin-854403547.html

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья, однако не... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:16+0300

2025-01-23T16:16+0300

2025-01-23T16:16+0300

экономика

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья, однако не стоит забывать и о странах СНГ."Вы упомянули о создании условий для переезда в Россию нужных нам специалистов из стран дальнего зарубежья. И очень правильно", — отметил российский лидер в рамках заседания наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.Он отметил, что это особенно важно в отношении ключевых этнических групп Российской Федерации, которые желают переехать в страну на постоянное место жительства.

https://1prime.ru/20250123/putin-854402992.html

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2025

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бизнес, россия, владимир путин