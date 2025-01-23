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Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин
Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин - 23.01.2025, ПРАЙМ
Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин
Контрольно-надзорная деятельность в стране должна защищать государство и граждан, заявил в ходе совещания с членами правительства РФ президент России Владимир... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:15+0300
2025-01-23T18:15+0300
россия
владимир путин
контроль
надзор
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Контрольно-надзорная деятельность в стране должна защищать государство и граждан, заявил в ходе совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин. Он отметил, что контрольно-надзорная деятельность "должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью со стороны государства, со стороны любых, в том числе коммерческих структур, но не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и мешать развитию". Путин также заявил о необходимости использования современных технических средств в контрольно-надзорной деятельности, а также подчеркнул, что она должна быть на высоком уровне. "Мы по этому пути стараемся идти на протяжении уже многих лет. Надеюсь, так и сохраним этот вектор развития этого вида деятельности", — заключил глава государства.
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россия, владимир путин, контроль, надзор
РОССИЯ, Владимир Путин, контроль, надзор
18:15 23.01.2025
 
Контрольно-надзорная деятельность должна защищать граждан, заявил Путин

Путин: контрольно-надзорная деятельность должна защищать государство и граждан

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Контрольно-надзорная деятельность в стране должна защищать государство и граждан, заявил в ходе совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин.
Он отметил, что контрольно-надзорная деятельность "должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью со стороны государства, со стороны любых, в том числе коммерческих структур, но не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и мешать развитию".
Путин также заявил о необходимости использования современных технических средств в контрольно-надзорной деятельности, а также подчеркнул, что она должна быть на высоком уровне.
"Мы по этому пути стараемся идти на протяжении уже многих лет. Надеюсь, так и сохраним этот вектор развития этого вида деятельности", — заключил глава государства.
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РОССИЯВладимир Путинконтрольнадзор
 
 
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