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США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах - 23.01.2025, ПРАЙМ
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США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах
США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах - 23.01.2025, ПРАЙМ
США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах
США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, сообщает Reuters. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:46+0300
2025-01-23T10:46+0300
вооружения
сша
филиппины
ракеты
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, сообщает Reuters."Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", — сказано в публикации.В издании подчеркнули, что передислокация комплексов поможет определить их мобильность и поддерживать боеготовность во время потенциального конфликта. Сообщается, что перемещение не означает, что эти ракетные системы будут постоянно находиться на Филиппинах.В апреле 2024 года США развернули ракетный комплекс Typhon на Филиппинах, а в декабре того же года генерал-лейтенант Филиппинской армии Рой Галидо заявил о планах страны приобрести этот самый комплекс для защиты своего суверенитета от Китая.
https://1prime.ru/20240923/rakety-851722414.html
сша
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сша, филиппины, ракеты
Вооружения, США, ФИЛИППИНЫ, ракеты
10:46 23.01.2025
 
США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

Reuters: США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, сообщает Reuters.
"Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", — сказано в публикации.
В издании подчеркнули, что передислокация комплексов поможет определить их мобильность и поддерживать боеготовность во время потенциального конфликта. Сообщается, что перемещение не означает, что эти ракетные системы будут постоянно находиться на Филиппинах.
В апреле 2024 года США развернули ракетный комплекс Typhon на Филиппинах, а в декабре того же года генерал-лейтенант Филиппинской армии Рой Галидо заявил о планах страны приобрести этот самый комплекс для защиты своего суверенитета от Китая.
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