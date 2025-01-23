https://1prime.ru/20250123/rakety-854392668.html

США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах - 23.01.2025, ПРАЙМ

США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, сообщает Reuters. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:46+0300

2025-01-23T10:46+0300

2025-01-23T10:46+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, сообщает Reuters."Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", — сказано в публикации.В издании подчеркнули, что передислокация комплексов поможет определить их мобильность и поддерживать боеготовность во время потенциального конфликта. Сообщается, что перемещение не означает, что эти ракетные системы будут постоянно находиться на Филиппинах.В апреле 2024 года США развернули ракетный комплекс Typhon на Филиппинах, а в декабре того же года генерал-лейтенант Филиппинской армии Рой Галидо заявил о планах страны приобрести этот самый комплекс для защиты своего суверенитета от Китая.

https://1prime.ru/20240923/rakety-851722414.html

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сша, филиппины, ракеты