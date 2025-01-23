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В России могут создать единый реестр авиадебоширов
В России могут создать единый реестр авиадебоширов - 23.01.2025, ПРАЙМ
В России могут создать единый реестр авиадебоширов
Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в "черном списке", сообщило ведомство. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:17+0300
2025-01-23T20:17+0300
2025-01-23T20:17+0300
авиакомпании
росавиация
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в "черном списке", сообщило ведомство. "Рассматривается внесение изменений в воздушное законодательство: возможное введение единого реестра авиадебоширов и увеличение срока нахождения в "черном списке", - сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале. Сейчас авиаперевозчики ведут свои "черные списки" дебоширов, информация о них хранится год. В течение этого срока нарушителям могут отказать в продаже билета: на борт самолета конкретной авиакомпании таких пассажиров не пустят, напоминает ведомство.
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авиакомпании, росавиация
В России могут создать единый реестр авиадебоширов
Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в "черном списке", сообщило ведомство.
"Рассматривается внесение изменений в воздушное законодательство: возможное введение единого реестра авиадебоширов и увеличение срока нахождения в "черном списке", - сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале.
Сейчас авиаперевозчики ведут свои "черные списки" дебоширов, информация о них хранится год. В течение этого срока нарушителям могут отказать в продаже билета: на борт самолета конкретной авиакомпании таких пассажиров не пустят, напоминает ведомство.
В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов