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В России могут создать единый реестр авиадебоширов

В России могут создать единый реестр авиадебоширов - 23.01.2025, ПРАЙМ

В России могут создать единый реестр авиадебоширов

Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в "черном списке", сообщило ведомство. | 23.01.2025, ПРАЙМ

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авиакомпании

росавиация

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росавиация рассматривает создание единого реестра авиадебоширов и увеличение срока их нахождения в "черном списке", сообщило ведомство. "Рассматривается внесение изменений в воздушное законодательство: возможное введение единого реестра авиадебоширов и увеличение срока нахождения в "черном списке", - сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале. Сейчас авиаперевозчики ведут свои "черные списки" дебоширов, информация о них хранится год. В течение этого срока нарушителям могут отказать в продаже билета: на борт самолета конкретной авиакомпании таких пассажиров не пустят, напоминает ведомство.

https://1prime.ru/20240809/spisok-850781990.html

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авиакомпании, росавиация