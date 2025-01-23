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Рынки: надежды и опасения

Рынки: надежды и опасения - 23.01.2025, ПРАЙМ

Рынки: надежды и опасения

В среду, 22 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 100,65 п., евро/рубль - на 0,13%, до... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T09:00+0300

2025-01-23T09:00+0300

2025-01-23T09:00+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В среду, 22 января, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 100,65 п., евро/рубль - на 0,13%, до 104,38 п., тогда как юань укрепился на 0,29%, до 13,54 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 23 января: доллар - 98,2804 руб., евро - 103,2419 руб. На открытии рубль продолжил укрепление, достигнув близких к декабрьским максимумам уровней. В начале основной сессии курс доллара опускался до 99,63 руб. Этому способствовали два ключевых фактора: надежды на снижение геоэкономической напряжённости и подготовка экспортеров к предстоящим налоговым выплатам. На нефтяном рынке наблюдается умеренное снижение цен. Баррель Brent подешевел на 0,69%, до $78,97. Хоть день закрылся в минусе по нефти, цена в течение дня крутилась вокруг уровня $79,35. Последние пять дней нефть находится под давлением на фоне заявлений нового президента США о планах увеличения добычи нефти, введения пошлин на импорт из Китая и неблагоприятные погодные условия в США, которые частично сократили нефтедобычу. В Северной Дакоте добыча сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки. Снежная буря на побережье Мексиканского залива также внесла свои коррективы в нефтяной рынок. В четверг, 23 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,73. Возможное снижение спроса из-за торговых ограничений может продолжить давление на нефтяные котировки. Если сегодня не последует отскока от текущего уровня, то можем провалиться до $78 за баррель (уровень интересен для покупок). Что касается валютного рынка, то американский доллар недолго находился ниже 100 руб. К закрытию вечерней сессии цена восстановилась до 100,65 руб. Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся к переговорам, что может иметь серьезные геополитические последствия. Во-вторых, США планируют ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ные пошлины на китайский импорт. Эти меры могут существенно повлиять на мировую экономику и нефтяной рынок. Несмотря на приближающийся пик налоговых выплат, ценовая модель на часовом тайм-фрейме указывает на укрепление доллара до 102,30 руб. к концу пятницы. Индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 2934,50 п., индекс РТС вырос на 2,99%, до 952,82 п. Индекс МосБиржи растерял все достижения в ходе вечерней сессии из-за негативной статистики по инфляции. Годовой показатель превысил психологически важный уровень в 10%. ЦБ ранее давал оценки и предупреждал, что годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле. Устойчивое инфляционное давление остается высоким, поэтому высока вероятность, что все-таки ЦБ пойдет еще на одно повышение ключевой ставки. Учитывая вышесказанное, следим за уровнем поддержки 2880 п. Ее пробой может заставить покупателей закрывать длинные позиции по акциям, входящим в индекс. Если пробиваем, то в качестве цели держим уровень 2835 п. 22 января пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе, Швейцария, обсуждение биткоина, мемкоинов и будущего криптовалютной индустрии вызвало оживленные дебаты, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет. Лидеры криптовалютного сектора, несмотря на хаос, связанный с запуском мемкоина Trump Official (TRUMP), выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году. Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах.Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости. В целом внешний фон для биткоина и других криптовалют остается благоприятным. Но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина". А это будет указывать на нарастающие медвежьи настроения, что плохо в преддверии заседания ФРС США.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков