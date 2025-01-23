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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 23.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торгов четверга снижается 1,45%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск падает на 1,45%, до 2 929,38... | 23.01.2025, ПРАЙМ

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга снижается 1,45%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск падает на 1,45%, до 2 929,38 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88%, до 992,91 пункта.

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российский рынок акций