Что так напугало рынок на вечерке

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл на рекордной отметке за последние полгода — 2973 п. Но на вечерней сессии потерял все завоевания среды — вышла статистика по инфляции, годовой темп роста цен уже выше 10%, что и напугало рынок. Также на геополитическом поле не все ровно, и угрозы очередных санкций уже от новой администрации США напрягли участников российского рынка.Тем не менее исход еще не определен, возможно, это лишь геополитическая пикировка перед реальным соглашением, а инфляция и так в два раза ниже, чем ставка, а значит, ЦБ может и дальше удерживать ставку в 21%.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+3,9%). Курс взлетел на максимумы с конца июля 2024 г., в моменте было выше 28,7. Правда, причин для такого ралли не было. Фундаментально полагаем, что уже дорого, наша оценка — 26 руб.Рубль поднялся на многомесячные максимумы — доллар упал к 98, евро почти 103, а юань оказался у 13,5. Наши оценки восстановления рубля и коррекции инвалют оправдались по максимуму. Вероятно, укрепление рубля вскоре завершится, а инвалюты технически смогут даже немного отскочить.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи основную сессию закрыл на рекордной отметке за последние полгода — 2973 п. Но на вечерней сессии потерял все завоевания среды — вышла статистика по инфляции, годовой темп роста цен уже выше 10%, что и напугало рынок. Также на геополитическом поле не все ровно, и угрозы очередных санкций уже от новой администрации США напрягли участников российского рынка.
Тем не менее исход еще не определен, возможно, это лишь геополитическая пикировка перед реальным соглашением, а инфляция и так в два раза ниже, чем ставка, а значит, ЦБ может и дальше удерживать ставку в 21%.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+3,9%). Курс взлетел на максимумы с конца июля 2024 г., в моменте было выше 28,7. Правда, причин для такого ралли не было. Фундаментально полагаем, что уже дорого, наша оценка — 26 руб.
Рубль поднялся на многомесячные максимумы — доллар упал к 98, евро почти 103, а юань оказался у 13,5. Наши оценки восстановления рубля и коррекции инвалют оправдались по максимуму. Вероятно, укрепление рубля вскоре завершится, а инвалюты технически смогут даже немного отскочить.
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