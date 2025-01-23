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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,56 процента

Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,56 процента - 23.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,56 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:10+0300

2025-01-23T19:10+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга опустился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,56%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,57% до 996,05 пункта, долларовый РТС - на 2,38%, до 930,18 пункта.

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