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Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики
Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики - 23.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики
Российский рынок акций упал по итогам основных торгов четверга на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:56+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по итогам основных торгов четверга на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,56%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,57% до 996,05 пункта, долларовый РТС - на 2,38%, до 930,18 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы до 2%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в минусе. После предпринятых на этой неделе, но неудавшихся попыток индекса Мосбиржи выйти на ключевой уровень 3000 пунктов, он пошел вниз. "Индекс Мосбиржи в четверг корректировался вниз. Геополитические сигналы неоднозначны, и позитивных среди них пока не так уж много", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Позитива" (-3,1%), "Ростелекома" (-2%), ММК (-2%), НЛМК (-1,9%). Выросли в цене бумаги ПИКа (+3,6%), "Астры" (+3,4%), "Полюса" (+2%), "Самолета" (+1,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,2% до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 108,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок в ожидании геополитических новостей ощущает неуверенность у годовых максимумов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Уверенную динамику при этом еще с прошлого года продолжают показывать акции "Полюса", инвесторы в которые, очевидно, надеются на новые исторические пики цены золота в этом году в условиях глобальной геополитической и экономической неопределенности", - добавляет она. В условиях геополитической неопределенности и приближения выходных инвесторы могут проявлять слабую активность, вероятно боковое движение цен, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 января – 2875-2975 пунктов", - оценивает он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики
Российский рынок акций снизился на 1,56% на фоне рисков геополитики
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по итогам основных торгов четверга на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,56%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,57% до 996,05 пункта, долларовый РТС - на 2,38%, до 930,18 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы до 2%.
Российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в минусе. После предпринятых на этой неделе, но неудавшихся попыток индекса Мосбиржи выйти на ключевой уровень 3000 пунктов, он пошел вниз.
"Индекс Мосбиржи в четверг корректировался вниз. Геополитические сигналы неоднозначны, и позитивных среди них пока не так уж много", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Позитива" (-3,1%), "Ростелекома" (-2%), ММК (-2%), НЛМК (-1,9%). Выросли в цене бумаги ПИКа (+3,6%), "Астры" (+3,4%), "Полюса" (+2%), "Самолета" (+1,5%).
Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,2% до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 108,2 пункта.
Российский рынок в ожидании геополитических новостей ощущает неуверенность у годовых максимумов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Уверенную динамику при этом еще с прошлого года продолжают показывать акции "Полюса", инвесторы в которые, очевидно, надеются на новые исторические пики цены золота в этом году в условиях глобальной геополитической и экономической неопределенности", - добавляет она.
В условиях геополитической неопределенности и приближения выходных инвесторы могут проявлять слабую активность, вероятно боковое движение цен, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 января – 2875-2975 пунктов", - оценивает он.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 января