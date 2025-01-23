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Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики

Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики - 23.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на фоне рисков геополитики

Российский рынок акций упал по итогам основных торгов четверга на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:56+0300

2025-01-23T19:56+0300

2025-01-23T19:56+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по итогам основных торгов четверга на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,56%, до 2926,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,57% до 996,05 пункта, долларовый РТС - на 2,38%, до 930,18 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы до 2%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в минусе. После предпринятых на этой неделе, но неудавшихся попыток индекса Мосбиржи выйти на ключевой уровень 3000 пунктов, он пошел вниз. "Индекс Мосбиржи в четверг корректировался вниз. Геополитические сигналы неоднозначны, и позитивных среди них пока не так уж много", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Позитива" (-3,1%), "Ростелекома" (-2%), ММК (-2%), НЛМК (-1,9%). Выросли в цене бумаги ПИКа (+3,6%), "Астры" (+3,4%), "Полюса" (+2%), "Самолета" (+1,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,2% до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 108,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок в ожидании геополитических новостей ощущает неуверенность у годовых максимумов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Уверенную динамику при этом еще с прошлого года продолжают показывать акции "Полюса", инвесторы в которые, очевидно, надеются на новые исторические пики цены золота в этом году в условиях глобальной геополитической и экономической неопределенности", - добавляет она. В условиях геополитической неопределенности и приближения выходных инвесторы могут проявлять слабую активность, вероятно боковое движение цен, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 января – 2875-2975 пунктов", - оценивает он.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс