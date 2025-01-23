https://1prime.ru/20250123/ryutte-854393151.html

Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах

Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах - 23.01.2025, ПРАЙМ

Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:11+0300

2025-01-23T11:11+0300

2025-01-23T11:11+0300

политика

нато

украина

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему членства в альянсе. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе."Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", — отметил Рютте.Он также подчеркнул, что Россия не может иметь право вето на расширение альянса.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России и стало одной из причин специальной военной операции.

https://1prime.ru/20250123/nato-854392505.html

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нато, украина, марк рютте