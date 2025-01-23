https://1prime.ru/20250123/ryutte-854393151.html
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах - 23.01.2025, ПРАЙМ
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:11+0300
2025-01-23T11:11+0300
2025-01-23T11:11+0300
политика
нато
украина
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488654_0:61:3426:1988_1920x0_80_0_0_6d0bd18b13cf250f30bd21c289fe012c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему членства в альянсе. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе."Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", — отметил Рютте.Он также подчеркнул, что Россия не может иметь право вето на расширение альянса.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России и стало одной из причин специальной военной операции.
https://1prime.ru/20250123/nato-854392505.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488654_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_32fe9e7ab3843be3a21618c76350e288.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, марк рютте
Политика, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
Рютте назвал задачей альянса обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему членства в альянсе. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.
"Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", — отметил Рютте.
Он также подчеркнул, что Россия не может иметь право вето на расширение альянса.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России и стало одной из причин специальной военной операции.
Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине