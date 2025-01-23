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Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах - 23.01.2025, ПРАЙМ
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:11+0300
2025-01-23T11:11+0300
политика
нато
украина
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему членства в альянсе. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе."Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", — отметил Рютте.Он также подчеркнул, что Россия не может иметь право вето на расширение альянса.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России и стало одной из причин специальной военной операции.
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нато, украина, марк рютте
Политика, НАТО, УКРАИНА, Марк Рютте
11:11 23.01.2025
 
Рютте призвал НАТО обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах

Рютте назвал задачей альянса обеспечить Киеву "выгодную позицию" на переговорах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость обеспечения Киеву благоприятной позиции за переговорным столом, а также на предоставление ему членства в альянсе. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.
"Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", — отметил Рютте.
Он также подчеркнул, что Россия не может иметь право вето на расширение альянса.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России и стало одной из причин специальной военной операции.
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине
10:31
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАМарк Рютте
 
 
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