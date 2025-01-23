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Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте

Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:07+0300

2025-01-23T13:07+0300

2025-01-23T13:07+0300

вооружения

россия

нато

марк рютте

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. "Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать", - сказал Рютте в эфире Bloomberg TV. Кроме того, генсек военного блока отметил, что наращивать производство и увеличивать расходы на оборону нужно в том числе США. Он подчеркнул, что Китай производит в военном секторе в пять-шесть раз больше, чем США. Ранее в НАТО и ЕС признавали нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.

https://1prime.ru/20250123/ukraina-854392866.html

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россия, нато, марк рютте