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Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте
Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте - 23.01.2025, ПРАЙМ
Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:07+0300
2025-01-23T13:07+0300
вооружения
россия
нато
марк рютте
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. "Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать", - сказал Рютте в эфире Bloomberg TV. Кроме того, генсек военного блока отметил, что наращивать производство и увеличивать расходы на оборону нужно в том числе США. Он подчеркнул, что Китай производит в военном секторе в пять-шесть раз больше, чем США. Ранее в НАТО и ЕС признавали нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.
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россия, нато, марк рютте
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, Марк Рютте
13:07 23.01.2025
 
Россия обгоняет НАТО в производстве снарядов, заявил Рютте

Рютте: РФ производит за 3 месяца столько же снарядов, сколько вся НАТО за год

© AFP / Martijn Beekman *Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
*Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© AFP / Martijn Beekman
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год.
"Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать", - сказал Рютте в эфире Bloomberg TV.
Кроме того, генсек военного блока отметил, что наращивать производство и увеличивать расходы на оборону нужно в том числе США. Он подчеркнул, что Китай производит в военном секторе в пять-шесть раз больше, чем США.
Ранее в НАТО и ЕС признавали нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Провал Киева обойдется Западу в "триллионы", заявил генсек НАТО
10:51
 
ВооруженияРОССИЯНАТОМарк Рютте
 
 
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