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Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России
Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России
Главы МИД ЕС могут 27 января обсудить очередное продление экономических санкций против РФ, если их не согласуют в пятницу постпреды из-за позиции Венгрии,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:28+0300
2025-01-23T15:28+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС могут 27 января обсудить очередное продление экономических санкций против РФ, если их не согласуют в пятницу постпреды из-за позиции Венгрии, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста."Дискуссии идут, будет обсуждение в понедельник, мы не предвосхищаем результатов дискуссий, это задача Совета ЕС - проводить такие переговоры", - сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша о том, что ЕС не стоит автоматически продлевать антироссийские меры, а необходимо обсудить их дополнительно на фоне изменившейся политической ситуации.Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее угрожала заблокировать Венгрия.В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, по нему просто состоится техническое голосование. Если это решение будет согласовано, оно затем поступит на финальное техническое утверждение министрами стран сообщества.Примечательно, что на прошлых неделях продление санкций постпредами не обсуждалось, хотя они должны быть официально продлены до 31 января, и этому должна предшествовать достаточно длительная техническая работа для принятия единогласного решения.Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Согласно процедуре, политическое решение о продлении экономических санкций, как правило, принимается ежегодно на последнем декабрьском саммите ЕС, о чем обычно объявлялось по итогам саммита. Технически решение утверждается позднее сначала на уровне постпредов, а затем министров стран ЕС в середине или второй половине января.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
15:28 23.01.2025
 
Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России

ЕК: главы МИД ЕС могут 27 января обсудить продление санкций против России

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС могут 27 января обсудить очередное продление экономических санкций против РФ, если их не согласуют в пятницу постпреды из-за позиции Венгрии, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
"Дискуссии идут, будет обсуждение в понедельник, мы не предвосхищаем результатов дискуссий, это задача Совета ЕС - проводить такие переговоры", - сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша о том, что ЕС не стоит автоматически продлевать антироссийские меры, а необходимо обсудить их дополнительно на фоне изменившейся политической ситуации.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее угрожала заблокировать Венгрия.
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, по нему просто состоится техническое голосование. Если это решение будет согласовано, оно затем поступит на финальное техническое утверждение министрами стран сообщества.
Примечательно, что на прошлых неделях продление санкций постпредами не обсуждалось, хотя они должны быть официально продлены до 31 января, и этому должна предшествовать достаточно длительная техническая работа для принятия единогласного решения.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Согласно процедуре, политическое решение о продлении экономических санкций, как правило, принимается ежегодно на последнем декабрьском саммите ЕС, о чем обычно объявлялось по итогам саммита. Технически решение утверждается позднее сначала на уровне постпредов, а затем министров стран ЕС в середине или второй половине января.
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