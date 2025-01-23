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"СберСтрахование жизни" в 2024 году выплатило почти 156 тысяч россиян

"СберСтрахование жизни" в 2024 году выплатило почти 156 тысяч россиян - 23.01.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" в 2024 году выплатило почти 156 тысяч россиян

Почти 156 тысяч россиян в 2024 году получили выплаты по страховым случаям от компании "СберСтрахование жизни" на общую сумму 24,8 миллиарда рублей - на 14,3%... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T07:05+0300

2025-01-23T07:05+0300

2025-01-23T07:05+0300

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россия

финансы

московская область

москва

санкт-петербург

сберстрахование жизни

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Почти 156 тысяч россиян в 2024 году получили выплаты по страховым случаям от компании "СберСтрахование жизни" на общую сумму 24,8 миллиарда рублей - на 14,3% больше, чем в 2023 году, сообщил РИА Новости страховщик. "В январе-декабре 155,7 тысячи россиян получили выплаты по страховым случаям в связи с непредвиденными обстоятельствами с жизнью и здоровьем. Так, "СберСтрахование жизни" помогла урегулировать события, выплатив по программам страхования жизни и здоровья 24,8 миллиарда рублей. Объем выплат по сравнению с 2023 годом вырос на 14,3%", - рассказала компания. Указывается, что самая крупная сумма за год - 33,8 миллиона рублей - выплачена в Московской области по программе накопительного страхования жизни. Еще одна крупная сумма - 33,3 миллиона рублей - была направлена по аналогичной программе жителя Санкт-Петербурга. Также 30 миллионов рублей выплачены на погашение ипотечного кредита жителя Подмосковья в рамках ипотечного страхования жизни. Жители Москвы получили финансовую поддержку по наибольшему числу урегулированных случаев на сумму 3,7 миллиарда рублей (14,8% от общих выплат). В пятерку вошли также Подмосковье - 1,6 миллиарда рублей (6,4%), Санкт-Петербург - 921 миллион рублей (3,7%), Краснодарский край - 816,8 миллиона рублей (3,3%) и Башкирия - 790,4 миллиона рублей (3,2%). Наибольший объем выплат пришелся на страхование жизни заемщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, а также на ипотечное и накопительное страхование жизни.

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