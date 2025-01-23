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Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии - 23.01.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:13+0300
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в стране на основе сохранения ее целостности и обеспечения законных прав всех сирийских граждан, сообщил в четверг МИД России. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики - ред.). Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что Лавров и Фидан договорились поддерживать тесный контакт по сирийской проблематике и другим актуальным региональным вопросам. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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россия, турция, сирия, сергей лавров
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, Сергей Лавров
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Сирии
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в стране на основе сохранения ее целостности и обеспечения законных прав всех сирийских граждан, сообщил в четверг МИД России.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики - ред.). Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Лавров и Фидан договорились поддерживать тесный контакт по сирийской проблематике и другим актуальным региональным вопросам.
Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.