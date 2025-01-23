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Сийярто сообщил, что обсудил с Новаком энергоснабжение Центральной Европы

Сийярто сообщил, что обсудил с Новаком энергоснабжение Центральной Европы - 23.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто сообщил, что обсудил с Новаком энергоснабжение Центральной Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком по телефону энергоснабжение Центральной Европы на фоне остановки... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T22:50+0300

2025-01-23T22:50+0300

2025-01-23T22:50+0300

энергетика

венгрия

газ

транзит газа через украину

петер сийярто

европа

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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком по телефону энергоснабжение Центральной Европы на фоне остановки транзита газа через Украину и атаки на "Турецкий поток". "Сегодня мы обсудили вопросы энергетики региона по телефону с Александром Новаком - вице-премьером России, курирующим вопросы энергетики. Поставки как нефти, так и газа в Венгрию продолжаются, а движение по газопроводу "Турецкий поток" бьет рекорды, поэтому мы усилили нашу приверженность защите этого транспортного маршрута", - написал Сийярто на своей странице.Он отметил, что прекращение транзита газа через Украину создало "проблемы для ряда стран Центральной Европы", но Венгрия по-прежнему может "гарантировать безопасность энергоснабжения". Утром в четверг Сийярто заявлял, что Венгрия готова предоставить свои транзитные мощности для снабжения Словакии газом из РФ через южный маршрут. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш отмечал, что у Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой цене.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854400988.html

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венгрия, газ, транзит газа через украину, петер сийярто, европа