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В России увеличат меры соцподдержки на уровень фактической инфляции

В России увеличат меры соцподдержки на уровень фактической инфляции - 23.01.2025, ПРАЙМ

В России увеличат меры соцподдержки на уровень фактической инфляции

Свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции с 1 февраля. Об этом сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:48+0300

2025-01-23T17:48+0300

2025-01-23T18:53+0300

минтруд

инфляция в россии

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции с 1 февраля. Об этом сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, с 1 февраля по уровню фактической инфляции, "как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат".Котяков отметил, что среди индексируемых пособий ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в специальной военной операции, а также гражданам, пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью. Ежемесячно эти выплаты получает 15,5 миллионов человек.Министра добавил, что вырастут и выплаты для семей с детьми — единовременное пособие при рождении ребенка после индексации в 2025 году составит почти 27 тысяч рублей. Ранее предполагалось, что его размер будет на уровне 24 604 рублей.

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минтруд, инфляция в россии