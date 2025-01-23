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Группа ММК сократила производство стали

Группа ММК сократила производство стали - 23.01.2025, ПРАЙМ

Группа ММК сократила производство стали

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 2024 году сократила выплавку стали на 13,8% - до 11,195 миллиона тонн, сообщает компания. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:18+0300

2025-01-23T10:18+0300

2025-01-23T10:47+0300

экономика

промышленность

сталь

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 2024 году сократила выплавку стали на 13,8% - до 11,195 миллиона тонн, сообщает компания."Производство стали снизилось на 13,8% относительно 12 месяцев 2023 года, до 11 195 тысяч тонн. Основными причинами стали: сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном переделе, более объемная ремонтная программа в доменном переделе, замедление деловой активности во II полугодии 2024 года", - говорится в сообщении.Выплавка стали в 2023 году составляла 12,985 миллиона тонн, сообщала ранее компания.Выплавка чугуна за год сократилась на 4,5%, до 9,49 миллиона тонн, из-за большого объема капитальных ремонтов в доменном переделе. Производство угольного концентрата снизилось на 25,7%, до 2,587 миллиона тонн, вследствие снижения добычи на фоне уменьшения потребности ММК в угольном концентрате и сложных горно-геологических условий, уточнили в компании.Продажи металлопродукции по группе по итогам прошлого года снизились на 9,8% и составили 10,622 миллиона тонн. При этом реализация премиальной продукции сократилась на 6,4%, до 4,713 миллиона тонн.В четвертом квартале комбинат сократил выпуск стали на 4,4% относительно третьего квартала, до 2,369 миллиона тонн. Выплавка чугуна уменьшилась в квартальном выражении на 9,9%, до 2,13 миллиона тонн. Продажи металлопродукции компании составили 2,363 миллиона тонн, снизившись на 4,7%. Реализация премиальной продукции сократились на 9,4%, до 1,077 миллиона тонн. Объем производства угольного концентрата составил 723 тысячи тонн, увеличившись в квартальном выражении на 39,7%, следует из отчетности ММК."В начале 2025 года ожидается, что сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. При этом ММК в первом квартале 2025 года продолжит капитальный ремонт доменной печи №7", - добавляют в сообщении.

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промышленность, сталь