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В России снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков
В России снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков - 23.01.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января 2025 года... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T16:07+0300
2025-01-23T16:07+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января 2025 года снизилась на 0,2 процентного пункта – до 21,52% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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финансы, банки, россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ
В России снизилась средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России снизилась до 21,52%
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января 2025 года снизилась на 0,2 процентного пункта – до 21,52% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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