https://1prime.ru/20250123/sud-854403103.html
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей
Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:57+0300
2025-01-23T15:57+0300
2025-01-23T15:57+0300
макфа
бизнес
челябинск
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей. Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей. "Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда. Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме. Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению. По данным райсуда, ответчиками выступают экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, а также экс-губернатор региона Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и другие. Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
https://1prime.ru/20240731/imuschestvo-850561811.html
челябинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макфа, бизнес, челябинск
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей
Суд в Челябинске взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – ПРАЙМ. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей.
Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей.
"Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда.
Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме.
Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению.
По данным райсуда, ответчиками выступают экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, а также экс-губернатор региона Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и другие.
Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Решение суда по имуществу "Макфы" вступило в силу