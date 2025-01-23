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Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению - 23.01.2025, ПРАЙМ
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению
Суд в американском Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:03+0300
2025-01-23T22:03+0300
дональд трамп
сша
суд
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Суд в американском Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN. Заседающий в Сиэтле судья Джон Кугенур, который был назначен во время правления президента Рональда Рейгана, удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона. Судья назвал указ Трампа "вопиюще неконституционным". "Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. Я не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", - сказал Кугенур в постановлении о временной блокировке указа. Истцы заявляют, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку в конституции США, принятую в 1868 году. Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
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дональд трамп, сша, суд
Дональд Трамп, США, суд
22:03 23.01.2025
 
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению

Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства для родившихся в США

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Суд в американском Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN.
Заседающий в Сиэтле судья Джон Кугенур, который был назначен во время правления президента Рональда Рейгана, удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона. Судья назвал указ Трампа "вопиюще неконституционным".
"Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. Я не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", - сказал Кугенур в постановлении о временной блокировке указа.
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Истцы заявляют, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку в конституции США, принятую в 1868 году.
Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
 
Дональд ТрампСШАсуд
 
 
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