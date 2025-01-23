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В ГД хотят ужесточить наказание за незаконное получение налоговой тайны

В ГД хотят ужесточить наказание за незаконное получение налоговой тайны - 23.01.2025, ПРАЙМ

В ГД хотят ужесточить наказание за незаконное получение налоговой тайны

Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:29+0300

2025-01-23T18:29+0300

2025-01-23T18:29+0300

россия

госдума

законопроект

налоговая тайна

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны, документ доступен в думской электронной базе. "В целях дополнительной уголовно-правовой защиты коммерческой, налоговой или банковской тайны, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов, законопроектом предлагается ужесточить ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается исключить из части 3 статьи 183 УК РФ наказания в виде штрафа и ввести нижний порог наказания в виде лишения свободы от 2 лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа до 5 миллионов рублей. Также предлагается ввести в часть 4 статьи 183 УК РФ нижний порог наказания в виде лишения свободы от 3 лет, с одновременным дополнительным видом наказания в виде штрафа от 1 до 5 миллионов рублей. В сопроводительных документах отмечается, что выявляемые таможенными органами преступления порой связаны с извлечением сверхприбыли и зачастую носят рецидивный характер, чему как раз способствует отсутствие нижнего предела санкции в виде лишения свободы. "Анализ правоприменительной практики показывает, что наказания, назначаемые за совершение таких преступлений, несопоставимы с их общественно опасными последствиями", - сказано в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250113/avto-854123517.html

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россия, госдума, законопроект, налоговая тайна