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"Трансконтейнер" увеличил мощность терминала в Магнитогорске

"Трансконтейнер" увеличил мощность терминала в Магнитогорске - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Трансконтейнер" увеличил мощность терминала в Магнитогорске

Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил мощность терминала в Магнитогорске на 20% - до 22 тысяч TEU (в... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:21+0300

2025-01-23T11:21+0300

2025-01-23T11:21+0300

экономика

бизнес

"трансконтейнер"

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" увеличил мощность терминала в Магнитогорске на 20% - до 22 тысяч TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), вместимость – в 2 раза, до 500 TEU, сообщила компания. "ПАО "ТрансКонтейнер" нарастило перерабатывающую мощность собственного терминала на станции Магнитогорск-Грузовой на 20% – с 18 тысяч ДФЭ до 22 тысяч ДФЭ. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию нового двухбалочного козлового крана КК-41К", - говорится в сообщении оператора. Механизм грузоподъемностью 45 тонн заменил устаревшее оборудование грузоподъемностью 24 тонны. "Он позволяет размещать контейнеры в три яруса (ранее – в два яруса), что увеличивает вместимость площадки с 264 до 500 ДФЭ. Новый кран в отличии от предыдущего оборудован телескопическим спредером со специальной раздвижной рамой для работы с 20-футовыми и 40-футовыми контейнерами. На прошлой модели устройство для работы с 40-футовыми контейнерами устанавливалось вручную", - отмечает компания. Установка нового крана – один из этапов реконструкции терминала, начавшейся в 2023 году. Работы включают обновление производственной площадки для переработки контейнеров, крановых путей и системы видеонаблюдения, а также строительство здания и площадки для ремонта контейнеров. Общий объем инвестиций составляет 482 миллиона рублей. Завершение реконструкции планируется до конца 2025 года. По итогам мощность терминала достигнет 31 тысячи TEU в год, что на 72% выше значения до начала реализации проекта. Оператор уточняет, что на терминал станции Магнитогорск-Грузовой приходится 27% объема контейнеров, обрабатываемых "Трансконтейнером" на полигоне Южно-Уральской железной дороги. "Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии. Управляет крупнейшим в стране парком из 41 тысячи фитинговых платформ, 141 тысячи контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами.

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бизнес, "трансконтейнер"