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ФАС оценила ситуацию на оптовом рынке топлива России

ФАС оценила ситуацию на оптовом рынке топлива России - 23.01.2025, ПРАЙМ

ФАС оценила ситуацию на оптовом рынке топлива России

Ситуация на российском топливном рынке в опте сейчас стабильная, запасов достаточно, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. | 23.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация на российском топливном рынке в опте сейчас стабильная, запасов достаточно, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. "Мы сейчас видим очень стабильную ситуацию на оптовом рынке. Цены даже снижаются. Сейчас достаточно запасов, и это при том, что экспорт для производителей разрешен", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Шаскольский также отметил, что компании соблюдают установленные нормативы продаж на бирже, что позволяет насытить рынок и стабилизировать цены в рознице. Согласно данным Росстата, за прошлый год бензин в РФ подорожал в рознице в среднем на 11,13%. Данных относительно дизельного топлива статистическое ведомство не указывало. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. При этом биржевые цены в начале года снижаются активными темпами. Бензин Аи-92 с начала торгов нового года подешевел на 11,2%, Аи-95 - на 10,1%. ФАС в конце прошедшего года отмечала, что ситуация с ценообразованием находится под контролем службы и других ведомств. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизтоплива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, аи-92, аи-95, фас рф