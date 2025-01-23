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"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:31+0300
2025-01-23T09:31+0300
2025-01-23T09:31+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — цитирует газета одного из экспертов.Ранее Трамп заявил, что не намерен вредит России. Тем не менее, если Москва не согласится пойти на сделку по урегулированию, Вашингтон будет вынужден ввести пошлины и новые ограничения на все экспортные поставки России в США.В Госдуме высказали мнение, что Трамп выбрал неправильную стратегию, обращаясь к России с ультиматумами.
https://1prime.ru/20250122/tramp-854386076.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill
.
"Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — цитирует газета одного из экспертов.
Ранее Трамп заявил, что не намерен вредит России. Тем не менее, если Москва не согласится пойти на сделку по урегулированию, Вашингтон будет вынужден ввести пошлины и новые ограничения на все экспортные поставки России в США.
В Госдуме высказали мнение, что Трамп выбрал неправильную стратегию, обращаясь к России с ультиматумами.
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем