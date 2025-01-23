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"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина - 23.01.2025, ПРАЙМ
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"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина
У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:31+0300
2025-01-23T09:31+0300
политика
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — цитирует газета одного из экспертов.Ранее Трамп заявил, что не намерен вредит России. Тем не менее, если Москва не согласится пойти на сделку по урегулированию, Вашингтон будет вынужден ввести пошлины и новые ограничения на все экспортные поставки России в США.В Госдуме высказали мнение, что Трамп выбрал неправильную стратегию, обращаясь к России с ультиматумами.
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:31 23.01.2025
 
"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина

Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill.
"Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — цитирует газета одного из экспертов.
Ранее Трамп заявил, что не намерен вредит России. Тем не менее, если Москва не согласится пойти на сделку по урегулированию, Вашингтон будет вынужден ввести пошлины и новые ограничения на все экспортные поставки России в США.
В Госдуме высказали мнение, что Трамп выбрал неправильную стратегию, обращаясь к России с ультиматумами.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Трамп призвал завершить украинский конфликт легким путем
Вчера, 19:12
 
ПолитикаСШАРОССИЯВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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