https://1prime.ru/20250123/tramp-854390694.html

"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина

"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Реальность такова". В США жестко ответили на слова Трампа в адрес Путина

У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T09:31+0300

2025-01-23T09:31+0300

2025-01-23T09:31+0300

политика

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. У нового главы Белого дома Дональда Трампа отсутствуют рычаги давления, как на Москву, так и на Киев, говорится в материале издания The Hill."Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте", — цитирует газета одного из экспертов.Ранее Трамп заявил, что не намерен вредит России. Тем не менее, если Москва не согласится пойти на сделку по урегулированию, Вашингтон будет вынужден ввести пошлины и новые ограничения на все экспортные поставки России в США.В Госдуме высказали мнение, что Трамп выбрал неправильную стратегию, обращаясь к России с ультиматумами.

https://1prime.ru/20250122/tramp-854386076.html

сша

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп