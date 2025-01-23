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В Госдуме назвали ультиматум Трампа по СВО работой на публику
В Госдуме назвали ультиматум Трампа по СВО работой на публику - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали ультиматум Трампа по СВО работой на публику
Ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине является работой на американскую публику. Об этмо... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:03+0300
2025-01-23T12:03+0300
2025-01-23T12:03+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине является работой на американскую публику. Об этмо агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик."У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", — подчеркнул собеседник агентства.Депутат уверен, что переговоры по Украине пройдут скрытно, а публичные заявления будут служить политической цели. Он подчеркивает, что для России важен практический результат и договорённости на выгодных условиях, а внешний облик и репутацию остаются новой администрации США.
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россия, госдума, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Госдума, США, Дональд Трамп
В Госдуме назвали ультиматум Трампа по СВО работой на публику
Депутат Белик назвал ультиматум Трампа по СВО работой на публику
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине является работой на американскую публику. Об этмо агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", — подчеркнул собеседник агентства.
Депутат уверен, что переговоры по Украине пройдут скрытно, а публичные заявления будут служить политической цели. Он подчеркивает, что для России важен практический результат и договорённости на выгодных условиях, а внешний облик и репутацию остаются новой администрации США.
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