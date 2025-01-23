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Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду
Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду - 23.01.2025, ПРАЙМ
Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду
Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения этой страны к США в качестве нового штата, пишет Эндрю Вольф-младший для издания The... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:00+0300
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения этой страны к США в качестве нового штата, пишет Эндрю Вольф-младший для издания The Hill."Стремление Квебека к независимости может быть использовано Трампом для продвижения позиции США. Если Соединенные Штаты согласятся на независимость Квебека, то последний могут поддержать усилия США относительно Канады", — пишет эксперт.По его мнению, вхождение Канады в состав США сделает их сильнее как в экономическом, так и в военном плане, также будет обеспечен доступ Вашингтона в Арктике.В качестве сложностей автор называет различия в системах социального обеспечения в двух странах, в частности, здравоохранения.Кроме того, недавний опрос показал, что канадцы не очень восприимчивы к идее стать 51-м штатом США — только 13 процентов сочли это приемлемым.
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дональд трамп, сша, канада
Дональд Трамп, США, КАНАДА
17:00 23.01.2025
 
Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду

Hill: отделение Квебека позволит облегчить процесс присоединения Канады к США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения этой страны к США в качестве нового штата, пишет Эндрю Вольф-младший для издания The Hill.
"Стремление Квебека к независимости может быть использовано Трампом для продвижения позиции США. Если Соединенные Штаты согласятся на независимость Квебека, то последний могут поддержать усилия США относительно Канады", — пишет эксперт.
По его мнению, вхождение Канады в состав США сделает их сильнее как в экономическом, так и в военном плане, также будет обеспечен доступ Вашингтона в Арктике.
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В качестве сложностей автор называет различия в системах социального обеспечения в двух странах, в частности, здравоохранения.
Кроме того, недавний опрос показал, что канадцы не очень восприимчивы к идее стать 51-м штатом США — только 13 процентов сочли это приемлемым.
 
Дональд ТрампСШАКАНАДА
 
 
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