https://1prime.ru/20250123/tramp-854405090.html

Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду

Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду - 23.01.2025, ПРАЙМ

Назван способ, как Трамп может присоединить Канаду

Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения этой страны к США в качестве нового штата, пишет Эндрю Вольф-младший для издания The... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:00+0300

2025-01-23T17:00+0300

2025-01-23T17:00+0300

дональд трамп

сша

канада

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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Отделение провинции Квебек от Канады может облегчить процесс присоединения этой страны к США в качестве нового штата, пишет Эндрю Вольф-младший для издания The Hill."Стремление Квебека к независимости может быть использовано Трампом для продвижения позиции США. Если Соединенные Штаты согласятся на независимость Квебека, то последний могут поддержать усилия США относительно Канады", — пишет эксперт.По его мнению, вхождение Канады в состав США сделает их сильнее как в экономическом, так и в военном плане, также будет обеспечен доступ Вашингтона в Арктике.В качестве сложностей автор называет различия в системах социального обеспечения в двух странах, в частности, здравоохранения.Кроме того, недавний опрос показал, что канадцы не очень восприимчивы к идее стать 51-м штатом США — только 13 процентов сочли это приемлемым.

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дональд трамп, сша, канада