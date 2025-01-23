https://1prime.ru/20250123/tramp-854410382.html

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от всех государств, входящих в Североатлантический альянс, увеличить расходы на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:26+0300

2025-01-23T19:26+0300

2025-01-23T19:33+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от всех государств, входящих в Североатлантический альянс, увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП."Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано еще давно", — сказал Трамп в ходе выступления в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По словам американского лидера, многие члены альянса на протяжении длительного времени не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя."До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране", — сказал Трамп.

https://1prime.ru/20250123/tramp-854410723.html

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сша, дональд трамп, нато