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Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от всех государств, входящих в Североатлантический альянс, увеличить расходы на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:26+0300
2025-01-23T19:33+0300
сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от всех государств, входящих в Североатлантический альянс, увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП."Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано еще давно", — сказал Трамп в ходе выступления в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По словам американского лидера, многие члены альянса на протяжении длительного времени не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя."До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране", — сказал Трамп.
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сша, дональд трамп, нато
США, Дональд Трамп, НАТО
19:26 23.01.2025 (обновлено: 19:33 23.01.2025)
 
Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Трамп потребует от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен потребовать от всех государств, входящих в Североатлантический альянс, увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП.
"Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано еще давно", — сказал Трамп в ходе выступления в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам американского лидера, многие члены альянса на протяжении длительного времени не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
19:31
"До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране", — сказал Трамп.
 
СШАДональд ТрампНАТО
 
 
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