https://1prime.ru/20250123/tramp-854412799.html

Трамп считает, что Путину "понравилась идея" сократить ядерные арсеналы

Трамп считает, что Путину "понравилась идея" сократить ядерные арсеналы - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп считает, что Путину "понравилась идея" сократить ядерные арсеналы

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T20:35+0300

2025-01-23T20:35+0300

2025-01-23T20:35+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации, "Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию. На самом деле мы говорили (с президентом Путиным - ред.) о денуклеаризации наших двух стран, и Китай бы присоединился... Я скажу вам, что президенту Путину очень понравилась идея значительного сокращения ядерной программы", — сказал Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходящем в четверг в Давосе, Швейцария. По словам Трампа, хотя ядерный арсенал Китая остается довольно небольшим, Пекин намерен догнать и Россию, и США в течение следующих четырех-пяти лет, поэтому США заинтересованы в участии КНР в процессе разоружения.

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ядерное оружие