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Трамп осознал, что погорячился с заявлениями по Украине, сообщил Херш - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп осознал, что погорячился с заявлениями по Украине, сообщил Херш
Трамп осознал, что погорячился с заявлениями по Украине, сообщил Херш - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп осознал, что погорячился с заявлениями по Украине, сообщил Херш
Вернувшийся в Белый дом президент США Дональд Трамп осознал, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативного достижения соглашения между Москвой... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:20+0300
2025-01-23T22:20+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
сеймур херш
россия
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Вернувшийся в Белый дом президент США Дональд Трамп осознал, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативного достижения соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, сообщил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник, близкий к новой администрации. По данным Херша, интенсивные переговоры между Россией и Украиной "действительно ведутся" и, по его словам, "стороны приблизились к соглашению". Основной камень преткновения — территориальные споры, включающие вопросы контроля над стратегическими объектами, такими как металлургические предприятия. По словам источника, близкого к переговорам, "Зеленский стремится сохранить лицо" и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции. Журналист отметил, что, по мнению команды Трампа, без дополнительного давления на Россию договоренности могут оказаться неэффективными. Одним из предложений, по данным источника Херша, является увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% от ВВП, "что может изменить динамику в отношениях с Россией,". Однако в то же время в окружении Трампа присутствуют разногласия. Так, некоторые из членов его команды считают, что Россия пытается получить больше, чем ей удастся сохранить в ходе переговоров, и что Путин не откажется от своих долгосрочных стратегических целей, включая укрепление сотрудничества с Китаем и продвижение БРИКС в качестве альтернативы G7. "Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы," — пишет Херш. Журналист также указывает на высказывания бывшего генерала Кита Келлога, который сейчас является специальным посланником по мирным переговорам. По его мнению, конфликт может завершиться в течение 100 дней после инаугурации Трампа. "Эта война должна закончиться, и я думаю, Трамп способен сделать это в кратчайшие сроки," — заявил Келлог. В заключение Херш подчеркивает, что вопрос урегулирования конфликта на Украине остается одной из важнейших задач новой администрации, однако Трамп и его советники считают, что для достижения долгосрочного мира необходимы более сильные позиции НАТО и стратегическое давление на Москву.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854413289.html
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сша, дональд трамп, украина, сеймур херш, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Сеймур Херш, РОССИЯ
22:20 23.01.2025
 
Трамп осознал, что погорячился с заявлениями по Украине, сообщил Херш

Херш: Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : Official The White House
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Вернувшийся в Белый дом президент США Дональд Трамп осознал, что преждевременно сделал заявления о возможности оперативного достижения соглашения между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта, сообщил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник, близкий к новой администрации.
По данным Херша, интенсивные переговоры между Россией и Украиной "действительно ведутся" и, по его словам, "стороны приблизились к соглашению". Основной камень преткновения — территориальные споры, включающие вопросы контроля над стратегическими объектами, такими как металлургические предприятия. По словам источника, близкого к переговорам, "Зеленский стремится сохранить лицо" и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.
Журналист отметил, что, по мнению команды Трампа, без дополнительного давления на Россию договоренности могут оказаться неэффективными. Одним из предложений, по данным источника Херша, является увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% от ВВП, "что может изменить динамику в отношениях с Россией,".
Однако в то же время в окружении Трампа присутствуют разногласия. Так, некоторые из членов его команды считают, что Россия пытается получить больше, чем ей удастся сохранить в ходе переговоров, и что Путин не откажется от своих долгосрочных стратегических целей, включая укрепление сотрудничества с Китаем и продвижение БРИКС в качестве альтернативы G7.
"Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы," — пишет Херш.
Журналист также указывает на высказывания бывшего генерала Кита Келлога, который сейчас является специальным посланником по мирным переговорам. По его мнению, конфликт может завершиться в течение 100 дней после инаугурации Трампа.
"Эта война должна закончиться, и я думаю, Трамп способен сделать это в кратчайшие сроки," — заявил Келлог.
В заключение Херш подчеркивает, что вопрос урегулирования конфликта на Украине остается одной из важнейших задач новой администрации, однако Трамп и его советники считают, что для достижения долгосрочного мира необходимы более сильные позиции НАТО и стратегическое давление на Москву.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп хочет поставить России ультиматум руками ОПЕК, считает эксперт
20:57
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАСеймур ХершРОССИЯ
 
 
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