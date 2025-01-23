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В ЦБ рассказали о мерах по охлаждению спроса

В ЦБ рассказали о мерах по охлаждению спроса - 23.01.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о мерах по охлаждению спроса

Ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, чтобы охладить "убежавший вперед"... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:37+0300

2025-01-23T18:37+0300

2025-01-23T18:37+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

спрос

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и высоких инфляционных ожиданий, чтобы охладить "убежавший вперед" спрос, только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их, заявляет Банк России. "Чтобы охладить "убежавший вперед" спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими. Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас", - говорится в ответе регулятора на вопрос подписчика канала в мессенджере Telegram. В ЦБ пояснили, что сейчас отклонение спроса от возможностей экономики гораздо сильнее и связано с более устойчивыми факторами. "Поэтому и жесткость ДКП (монетарной политики - ред.), т.е. реальный уровень процентной ставки, ее превышение над инфляцией и инфляционными ожиданиями должно быть более значительным, чем в прошлых знакомых нам эпизодах", - отмечается в сообщении. Регулятор напомнил, что прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временными внешними шоками. Так, например, было в 2014 и 2022 годах, когда внешние шоки приводили к росту рисков для ценовой и финансовой стабильности, и это требовало реакции со стороны Банка России. "Но одновременно они "охлаждали" экономическую активность: сокращались доходы от экспорта, росла неопределенность, замедлялось кредитование и внутренний спрос снижался. А это создавало почву для скорого замедления инфляции, поэтому пиковые значения ключевой ставки держались недолго", - указал ЦБ.

https://1prime.ru/20250116/bank-854241692.html

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