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ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг" - 23.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"
ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг" - 23.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"
Люди, представляющиеся работниками портала "Госуслуги" и утверждающие, что направили от имени владельца личного кабинета на этом ресурсе какое-либо заявление в... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:06+0300
2025-01-23T19:07+0300
банк россии
россия
мошенники
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Люди, представляющиеся работниками портала "Госуслуги" и утверждающие, что направили от имени владельца личного кабинета на этом ресурсе какое-либо заявление в Банк России, являются мошенниками, сообщил регулятор в своем Telegram-канале ответах на вопросы подписчиков. "Это мошенничество. Если вы лишились доступа к учетной записи на "Госуслугах", и неизвестные люди представляются работниками портала, утверждая, что направили от вашего имени в Банк России какое-либо заявление, не верьте этому", – ответил регулятор на вопрос одного из подписчиков, может ли ЦБ РФ ответить на такое заявление, направленное якобы сотрудником "Госуслуг". Банк России посоветовал прекратить любое взаимодействие с такими людьми. "Чтобы восстановить пароль от учетной записи, обратитесь, например, в центр обслуживания. Ближайший к вам можно найти на сайте "Госуслуг", - добавили в ЦБ.
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россия, мошенники
Банк России, РОССИЯ, мошенники
19:06 23.01.2025 (обновлено: 19:07 23.01.2025)
 
ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"

ЦБ предупредил о мошенниках, утверждающих об отправке заявления с "Госуслуг"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Люди, представляющиеся работниками портала "Госуслуги" и утверждающие, что направили от имени владельца личного кабинета на этом ресурсе какое-либо заявление в Банк России, являются мошенниками, сообщил регулятор в своем Telegram-канале ответах на вопросы подписчиков.
"Это мошенничество. Если вы лишились доступа к учетной записи на "Госуслугах", и неизвестные люди представляются работниками портала, утверждая, что направили от вашего имени в Банк России какое-либо заявление, не верьте этому", – ответил регулятор на вопрос одного из подписчиков, может ли ЦБ РФ ответить на такое заявление, направленное якобы сотрудником "Госуслуг".
Банк России посоветовал прекратить любое взаимодействие с такими людьми.
"Чтобы восстановить пароль от учетной записи, обратитесь, например, в центр обслуживания. Ближайший к вам можно найти на сайте "Госуслуг", - добавили в ЦБ.
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