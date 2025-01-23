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ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"

ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг" - 23.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ предупредил о мошенниках, представляющихся работниками "Госуслуг"

Люди, представляющиеся работниками портала "Госуслуги" и утверждающие, что направили от имени владельца личного кабинета на этом ресурсе какое-либо заявление в... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:06+0300

2025-01-23T19:06+0300

2025-01-23T19:07+0300

банк россии

россия

мошенники

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Люди, представляющиеся работниками портала "Госуслуги" и утверждающие, что направили от имени владельца личного кабинета на этом ресурсе какое-либо заявление в Банк России, являются мошенниками, сообщил регулятор в своем Telegram-канале ответах на вопросы подписчиков. "Это мошенничество. Если вы лишились доступа к учетной записи на "Госуслугах", и неизвестные люди представляются работниками портала, утверждая, что направили от вашего имени в Банк России какое-либо заявление, не верьте этому", – ответил регулятор на вопрос одного из подписчиков, может ли ЦБ РФ ответить на такое заявление, направленное якобы сотрудником "Госуслуг". Банк России посоветовал прекратить любое взаимодействие с такими людьми. "Чтобы восстановить пароль от учетной записи, обратитесь, например, в центр обслуживания. Ближайший к вам можно найти на сайте "Госуслуг", - добавили в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники