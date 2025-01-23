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Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:30+0300
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ, свидетельствуют данные голосования. Как следует из процесса подсчета голосов в ходе онлайн-трансляции, Рэтклифф набирает уже не менее 60 из 100 голосов сенаторов, обеспечивая себе кресло главы Центрального разведывательного управления.
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сша, цру
США, ЦРУ
22:30 23.01.2025
 
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ

Сенат США поддержал кандидатуру Рэтклиффа на должность главы ЦРУ

Обама принял отставку главы ЦРУ Петреуса, врио директора стал Майкл Морелл
Обама принял отставку главы ЦРУ Петреуса, врио директора стал Майкл Морелл
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ, свидетельствуют данные голосования.
Как следует из процесса подсчета голосов в ходе онлайн-трансляции, Рэтклифф набирает уже не менее 60 из 100 голосов сенаторов, обеспечивая себе кресло главы Центрального разведывательного управления.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Рубио утвердили в должности госсекретаря США
21 января, 10:02
 
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