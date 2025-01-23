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Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ

Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ

Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T22:30+0300

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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ, свидетельствуют данные голосования. Как следует из процесса подсчета голосов в ходе онлайн-трансляции, Рэтклифф набирает уже не менее 60 из 100 голосов сенаторов, обеспечивая себе кресло главы Центрального разведывательного управления.

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