https://1prime.ru/20250123/tsru-854414468.html
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:30+0300
2025-01-23T22:30+0300
2025-01-23T22:30+0300
сша
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_e6adfd7d19b0af71957922440e6dee47.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ, свидетельствуют данные голосования. Как следует из процесса подсчета голосов в ходе онлайн-трансляции, Рэтклифф набирает уже не менее 60 из 100 голосов сенаторов, обеспечивая себе кресло главы Центрального разведывательного управления.
https://1prime.ru/20250121/rubio-854340526.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_3fdfdcf0477860e036b4893671fa1d25.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, цру
Сенат одобрил назначение Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
Сенат США поддержал кандидатуру Рэтклиффа на должность главы ЦРУ
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Большинство членов сената США поддержали предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ, свидетельствуют данные голосования.
Как следует из процесса подсчета голосов в ходе онлайн-трансляции, Рэтклифф набирает уже не менее 60 из 100 голосов сенаторов, обеспечивая себе кресло главы Центрального разведывательного управления.
Рубио утвердили в должности госсекретаря США