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ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5% - 23.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%
Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%, следует из обнародованного в четверг решения регулятора. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:08+0300
2025-01-23T14:08+0300
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АНКАРА, 23 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%, следует из обнародованного в четверг решения регулятора. Центральный банк Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году. "Принято решение снизить ключевую ставку до 45%", - говорится в заявлении центробанка. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.
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турция, турецкая лира, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, турецкая лира, инфляция в Турции
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%
Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%
АНКАРА, 23 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%, следует из обнародованного в четверг решения регулятора.
Центральный банк Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году.
"Принято решение снизить ключевую ставку до 45%", - говорится в заявлении центробанка.
Турецкая лира может обновить исторический минимум к доллару
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.