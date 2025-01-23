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ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5% - 23.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%, следует из обнародованного в четверг решения регулятора. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:08+0300

2025-01-23T14:08+0300

2025-01-23T14:08+0300

экономика

турция

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инфляция в турции

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АНКАРА, 23 янв – ПРАЙМ. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%, следует из обнародованного в четверг решения регулятора. Центральный банк Турции в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции. В декабре он говорил, что тенденция снижения процентной ставки продолжится в 2025 году. "Принято решение снизить ключевую ставку до 45%", - говорится в заявлении центробанка. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.

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турция, турецкая лира, инфляция в турции