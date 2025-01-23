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В РСТ отметили рост спроса на российские горнолыжные туры
В РСТ отметили рост спроса на российские горнолыжные туры - 23.01.2025, ПРАЙМ
В РСТ отметили рост спроса на российские горнолыжные туры
Спрос на горнолыжные туры по России за год вырос на 15%, лидеры продаж - горные курорты Сочи, "Архыз" и "Шерегеш", рассказали журналистам в пресс-службе... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:22+0300
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туризм
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спрос на горнолыжные туры по России за год вырос на 15%, лидеры продаж - горные курорты Сочи, "Архыз" и "Шерегеш", рассказали журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Этой зимой туристов принимают 360 горнолыжных курортов, комплексов и баз. Интерес к ним за год вырос на 15%, лидерами по продажам стали Сочи, "Архыз" и "Шерегеш", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илью Виноградова. Гендиректор пояснил, что рост спроса связан в том числе с ростом количества туристов, которые едут не только кататься в горы на лыжах или сноуборде, но и увлекаются трекингом, посещают событийные мероприятия, а также едут за услугами спа и "апре-ски" (часть инфраструктуры отдыха). "Сегодня мы наблюдаем некоторое неравномерное распределение по количеству катающихся. Например, на Кавказе сконцентрировано около 30% всех горнолыжных трасс. В топе, конечно, горный кластер Сочи, это абсолютный лидер, за период с 30 декабря по сегодняшний день турпоток туда вырос вдвое по сравнению с предыдущим зимним сезоном. У "Архыза" показатели выросли на 32%, по "Шерегешу" – на 28%. "Манжерок" показал прирост 20%. Все это подтверждает высокую динамику спроса на горнолыжные курорты страны", - заключил Виноградов.
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туризм, российский союз туриндустрии
Туризм, Российский союз туриндустрии
В РСТ отметили рост спроса на российские горнолыжные туры
РСТ: спрос на российские горнолыжные туры за год вырос на 15%
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спрос на горнолыжные туры по России за год вырос на 15%, лидеры продаж - горные курорты Сочи, "Архыз" и "Шерегеш", рассказали журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Этой зимой туристов принимают 360 горнолыжных курортов, комплексов и баз. Интерес к ним за год вырос на 15%, лидерами по продажам стали Сочи, "Архыз" и "Шерегеш", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илью Виноградова.
Гендиректор пояснил, что рост спроса связан в том числе с ростом количества туристов, которые едут не только кататься в горы на лыжах или сноуборде, но и увлекаются трекингом, посещают событийные мероприятия, а также едут за услугами спа и "апре-ски" (часть инфраструктуры отдыха).
"Сегодня мы наблюдаем некоторое неравномерное распределение по количеству катающихся. Например, на Кавказе сконцентрировано около 30% всех горнолыжных трасс. В топе, конечно, горный кластер Сочи, это абсолютный лидер, за период с 30 декабря по сегодняшний день турпоток туда вырос вдвое по сравнению с предыдущим зимним сезоном. У "Архыза" показатели выросли на 32%, по "Шерегешу" – на 28%. "Манжерок" показал прирост 20%. Все это подтверждает высокую динамику спроса на горнолыжные курорты страны", - заключил Виноградов.
Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году