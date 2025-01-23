https://1prime.ru/20250123/ukraina-854392866.html

Провал Киева обойдется Западу в "триллионы", заявил генсек НАТО

Провал Киева обойдется Западу в "триллионы", заявил генсек НАТО - 23.01.2025, ПРАЙМ

Провал Киева обойдется Западу в "триллионы", заявил генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что провал Киева в украинском конфликте обойдется альянсу и Западу в целом в "триллионы" вместо "миллиардов",... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:51+0300

2025-01-23T10:51+0300

2025-01-23T10:51+0300

экономика

украина

марк рютте

нато

запад

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что провал Киева в украинском конфликте обойдется альянсу и Западу в целом в "триллионы" вместо "миллиардов", которые сейчас блок требует от стран-членов на наращивание "обороны". "Это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос… Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП (затрат на оборону - ред.) вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в НАТО, нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды. Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны НАТО будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас", - сказал он на дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.

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украина, марк рютте, нато, запад