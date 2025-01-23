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"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине
"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине
Чтобы положить конец конфликту, Украине придется согласиться на территориальные уступки. Об этом говорится в сообщении издания Times. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:00+0300
2025-01-23T11:00+0300
2025-01-23T11:00+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чтобы положить конец конфликту, Украине придется согласиться на территориальные уступки. Об этом говорится в сообщении издания Times."Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки", — заметили авторы публикации.В издании также отметили, что такое решение может привести к потере пятой части украинской территории, хотя здесь речь идет о фактической потере, а не юридической. Несмотря на то, что это будет горькая пилюля, она может увеличить гарантии безопасности со стороны Запада для оставшейся части страны.Ранее СМИ сообщали, что из-за экономического банкротства Украины, ее неудач на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечного финансирования Киева, на Западе, да и в самой Украине все чаще говорят о необходимости мирного процесса.
https://1prime.ru/20250123/nato-854392505.html
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине
Times: Украине придется отказаться от территорий ради завершения конфликта
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Чтобы положить конец конфликту, Украине придется согласиться на территориальные уступки. Об этом говорится в сообщении издания Times
.
"Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки", — заметили авторы публикации.
В издании также отметили, что такое решение может привести к потере пятой части украинской территории, хотя здесь речь идет о фактической потере, а не юридической. Несмотря на то, что это будет горькая пилюля, она может увеличить гарантии безопасности со стороны Запада для оставшейся части страны.
Ранее СМИ сообщали, что из-за экономического банкротства Украины, ее неудач на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечного финансирования Киева, на Западе, да и в самой Украине все чаще говорят о необходимости мирного процесса.
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