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"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине

"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Руками Трампа". Стало известно, от чего придется отказаться Украине

Чтобы положить конец конфликту, Украине придется согласиться на территориальные уступки. Об этом говорится в сообщении издания Times. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:00+0300

2025-01-23T11:00+0300

2025-01-23T11:00+0300

политика

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чтобы положить конец конфликту, Украине придется согласиться на территориальные уступки. Об этом говорится в сообщении издания Times."Мир руками Трампа будет подразумевать территориальные уступки", — заметили авторы публикации.В издании также отметили, что такое решение может привести к потере пятой части украинской территории, хотя здесь речь идет о фактической потере, а не юридической. Несмотря на то, что это будет горькая пилюля, она может увеличить гарантии безопасности со стороны Запада для оставшейся части страны.Ранее СМИ сообщали, что из-за экономического банкротства Украины, ее неудач на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечного финансирования Киева, на Западе, да и в самой Украине все чаще говорят о необходимости мирного процесса.

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сша, украина, дональд трамп