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На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5%
На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5% - 23.01.2025, ПРАЙМ
На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5%
Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:28+0300
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых. "Правление НБУ повысило учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели 5%," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 11,2%. В Нацбанке отметили, что инфляция продолжила рост и в январе. "Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно", - добавили в НБУ. Как сообщал 25 июля 2024 года регулятор, было принято решение оставить учетную ставку на уровне 13%. На таком уровне она продержалась до декабря, когда была повышена до 13,5%. Тогда же НБУ прогнозировал ускорение инфляции до 8,5%, а в 2025 году – замедление до 6,6%.
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нбу, украина
На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5%
Нацбанк Украины сообщил о повышении учетной ставки до 14,5% с 13,5%
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых.
"Правление НБУ повысило учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели 5%," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 11,2%. В Нацбанке отметили, что инфляция продолжила рост и в январе. "Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно", - добавили в НБУ.
Как сообщал 25 июля 2024 года регулятор, было принято решение оставить учетную ставку на уровне 13%. На таком уровне она продержалась до декабря, когда была повышена до 13,5%. Тогда же НБУ прогнозировал ускорение инфляции до 8,5%, а в 2025 году – замедление до 6,6%.
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