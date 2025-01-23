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На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5%

На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5% - 23.01.2025, ПРАЙМ

На Украине повысили учетную ставку ЦБ до 14,5%

Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:28+0300

2025-01-23T15:28+0300

2025-01-23T15:28+0300

экономика

нбу

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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) заявил в четверг о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% годовых. "Правление НБУ повысило учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели 5%," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 11,2%. В Нацбанке отметили, что инфляция продолжила рост и в январе. "Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно", - добавили в НБУ. Как сообщал 25 июля 2024 года регулятор, было принято решение оставить учетную ставку на уровне 13%. На таком уровне она продержалась до декабря, когда была повышена до 13,5%. Тогда же НБУ прогнозировал ускорение инфляции до 8,5%, а в 2025 году – замедление до 6,6%.

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